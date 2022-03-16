إدارة بايدن تدرس إرسال صواريخ «سويتش بليد» عالية الدقة لأوكرانيا

أفادت شبكة NBC الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إرسال صواريخ «سويتش بليد» عالية الدقة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت الشبكة، أن إرسال صواريخ «سويتش بليد» لأوكرانيا، سيكون في إطار حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحة أن تلك الصواريخ عبارة عن مسيرات انتحارية تضرب بدقة.

أمريكا وبريطانيا فقط تمتلكان صواريخ سويتش بليد

وأشارت الشبكة، إلى أن أمريكا وبريطانيا فقط تمتلكان صواريخ سويتش بليد، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية، استخدمت صواريخ «سويتش بليد» في أفغانستان ودول أخرى.