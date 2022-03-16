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إدارة بايدن تدرس إرسال صواريخ «سويتش بليد» عالية الدقة لأوكرانيا

أمريكا وبريطانيا فقط تمتلكان صواريخ سويتش بليد

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سحر المكاوى
03:07 م | الأربعاء 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت شبكة NBC الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إرسال صواريخ «سويتش بليد» عالية الدقة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل. 

وأضافت الشبكة، أن إرسال صواريخ «سويتش بليد» لأوكرانيا، سيكون في إطار حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحة أن تلك الصواريخ عبارة عن مسيرات انتحارية تضرب بدقة.

أمريكا وبريطانيا فقط تمتلكان صواريخ سويتش بليد

وأشارت الشبكة، إلى أن أمريكا وبريطانيا  فقط تمتلكان صواريخ سويتش بليد، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية، استخدمت صواريخ «سويتش بليد» في أفغانستان ودول أخرى.

 

 

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بقلم سحر المكاوى