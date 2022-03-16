مدرب ليفربول السابق: محمد صلاح يريد التغيير.. وبرشلونة الأنسب له

أكد جيرارد نوس، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، أن اللاعب العالمي المصري محمد صلاح يسعى إلى الأفضل والإبداع باستمرار قائلًا: «آجلا أو عاجلا سيحدث اتفاق بين محمد صلاح ونادي ليفربول، ولكن هذا لن يكون سهلا لأنه من أفضل لاعبي العالم».

وأضاف «نوس»، خلال مداخلة في برنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عمل ما بوسعه لإقناع محمد صلاح في استكمال مسيرته الكروية في الريدز، إذ يريد النادي بقاءه لإحراز الأهداف وهو قائد يحمس الفريق، قائلا: «الآن بات ينافس على الكأس والدوري الإنجليزي».

نوس: محمد صلاح يريد التغيير حاليا

وأشار إلى أن نادي برشلونة الإسباني يريد محمد صلاح كونه لاعبا محترفا مثل ليونيل ميسي، إذ بات حاليا أحد أفضل 3 مهاجمين في عالم كرة القدم على مستوى العالم، مضيفا: «صلاح يريد التغيير حاليا، وده قراره الشخصي، ولكن لا نعلم أين سيذهب مستقبلا، ونتمنى أن يظل في ليفربول».

4 أندية تتصارع على ضم صلاح

وأكد أن هناك 4 أندية تتصارع على ضم محمد صلاح، إذ يلعب حاليا في أكبر دوريات العالم، ولكن أتمنى أن أراه في برشلونة، مضيفا: «أنا أحب ليفربول بشدة وأتمنى أن يظل صلاح فيه، وأعتقد أن أسلوبه يناسب برشلونة وسينسجم مع تشافي هيرنانديز المدير الفني هناك».