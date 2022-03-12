المستكاوي: جمهور ليفربول بيقول ممكن نخسر محمد صلاح لكن مش هنخسر النادي

انتقد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رامي عباس وكيل قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول محمد صلاح، بسبب تغريدة ساخرة عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر».

بداية الأزمة

وكان رامي عباس، قد غرد بثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة، تزامنا مع تصريحات المدير الفني الألماني للفريق يورجن كلوب، التي قال فيها إن إدارة النادي فعلت كل ما في وسعها للتجديد مع صلاح، وبالتالي فإن الكرة أصبحت في ملعبه.

تعليقات وكيل صلاح لا تليق بمستوى المفاوضات

وقال المستكاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «ON»: «مينفعش المستوى ده مع مستوى رفيع من المفاوضات، صحيح من حقك تدافع عن اللاعب الذي تمثله، إنت وكيله وبتتكلم باسم لاعب كبير، يبقى الحديث عبارة عن سخرية واستهزاء؟».

وردت عليه مقدمة البرنامج، متسائلة: «يمكن رامي بيستخدم أسلوب السوشيال ميديا المعتاد زي العالم كله؟»، لكنّ الناقد الرياضي لم يوافقها الرأي، وقال: «جمهور ليفربول بدأ يرد ويقول إحنا خسرنا لاعبين كبار، وممكن نخسر محمد صلاح لكن مش هنخسر ليفربول».

مفيش نادي انتهى بخسارة لاعب

وأكد «المستكاوي»: «مينفعش نتعامل مع السوشيال ميديا إنها مش مهمة في أوقات ومهمة في أوقات أخرى؛ بالعكس السوشيال ميديا منصة إعلامية توجه الرأي العام ولازم ناخد بالنا من تحركاتنا وكلامنا، اللاعبين بيمشوا والأندية بتبقى سواء ليفربول أو غيره».

واختتم: «مفيش نادي انتهى بخسارة لاعب، ومفيش لاعب أكبر من النادي، ودي حقيقة تاريخية منذ بداية الكرة في مهدها».