وفاء عامر: احنا فاهمين رمضان غلط.. واللي عليه ضريبة لازم يدفعها

قالت الفنانة وفاء عامر، إن الفنان بشكل عام يفضل العمل الذي يختلف عن شخصيته، لافتة إلى أنها مسالمة، ولا تحب الشر أو الدماء، لكن حينما يتطلب الدور ذلك تؤديه باحترافية؛ لأنه عمل فني مجرد.

وأوضحت الفنانة، في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن كتاب «أشباح وأراوح» لأنيس منصور، له رؤية وهدف ومعلومة مؤكدة، بأن هناك اتصال بالعالم الآخر عن طريق الذبذبات الكونية والأيونات الموجودة بالهواء، وتنتقل للإنسان الذي حباه الله بجزء منها، لافتة إلى أن هناك عدة كتب تتكلم عن الاتصال بالعوالم القديمة.

وأشارت وفاء عامر، إلى أنه منذ 5 قرون كان البعض يتحدث في أثناء النوم، وبفحصهم تبين أنهم يتكلمون باللغة الهيروغليفة والرومانية القديمة، متابعة: «إحدى المتحدثين أثناء النوم كانت على اتصال بالأجداد القدامى، وفيلم بوسي وفاروق الفيشاوي (رسالة من العالم الآخر)، كانت تدور أحداثه عن تلك الكتب والوقائع».

ونوهت إلى أن مسلسلها الجديد يتحدث عن الغموض والاتصال بالأشياء عن بعد، من خلال التعويذات والتركيز الشديد، وغيره من مظاهر الاتصال غير المرئي أو الملموس.

وفاء عامر: محتاجين نقسم اللقمة في رمضان

وتابعت وفاء عامر: «احنا داخلين على أيام مفترجة ومحتاجين نقسم اللقمة مع جيرانا ونساعد بعض، وللأسف الناس بتعتبر شهر رمضان شهر الشراء وبيشتروا كميات كبيرة جدا من الأكل والخزين، بالرغم إن ده شهر صيام.. احنا فاهمين رمضان غلط ولازم نشترى اللى محتاجينه فقط، واللي بيعمل كيس رز يقدر يشيل نصه في الفريزر وياكله تاني يوم».

وفاء عامر: العالم كله حروب وبلدنا مستقرة

ولفتت إلى أن «العالم كله مشاكل وحروب وبلدنا مستقرة، وهتفضل كده طول ما احنا إيدينا في إيد بعض، وكل اللي عليه ضريبة بيدفعها حتى لو متضرر، بس لازم ندفع وبعد كده نطالب بحقوقنا، وأنا قلت هخلص ضرايبي ومش هبقى متهربة وربنا بارك لي».