وفاء عامر تكشف تفاصيل دورها في راجعين يا هوي.. «كنت خايفة منه»

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تظهر خلال الموسم الرمضاني المقبل في دور مفاجئ لم تظهر به من قبل، وذلك مع الفنان خالد النبوي، في مسلسل «راجعين يا هوى»، موضحة: «أنا سعيدة جدا بالتجربة دي، وخالد النبوي يحترم زملاءه وجمهوره، والعمل كتبه الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وكتبه عنه مؤلف بيحافظ على كل التفاصيل وهو محمد سليمان عبدالملك، وكنت هعتذر عن الدور ولكن كنت هزعل أوي لأنه كان دور خطر عليا وخوفت الناس متحبنيش فيه».

وأضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنها تظهر خلال الموسم الرمضاني المقبل بشخصية لم تظهر بها من قبل، وذلك بشكل كوميدي تلقائي، متابعة: «أنا بعمل دور عن المرأة الشعبية، ودي حاجة مش قريبة من شخصيتي، لكنه من حسن حظي أني أعمل دور مقدمتهوش قبل كده».

وأوضحت أنها خافت كثيرا من الدور الذي تظهر به في العمل الدرامي الجديد، إلا أن مخرج العمل الشاب محمد سلامة وزملاءها في التصوير دائما ما يطمئنوها، مضيفة: «المخرج لسه شاب وعنده حاجات كتير هيقدمها، وأتمنى ياخد مكانة المخرج المهم اللي يستحقها فعلا».