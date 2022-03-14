وفاء عامر: مسلسل حكاية غمام لكل الناس والفئات

قالت الفنانة وفاء عامر إن مسلسل جزيرة غمام، يحكي عن فترة مهمة في تاريخ مصر، وهي فترة العشرينيات، ويدور في قرية بالصعيد، مبينة أن الممثلين بذلوا جهدا كبيرا في تعلم اللهجة الصعيدية بشكل صحيح، لتقديمها بشكل أفضل للجمهور.

إمكانية تحول مكان التصوير لمزار بسبب جماله

أضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مكان التصوير ترى أنه يجب أن يكون مزارا، لأنه جرى صرف أموال كثيرة عليه، وأصبح كأنه لوحة مرسومة، فالمكان أصبح قرية كاملة، مؤكدة أن هناك مجاميع تمثيل تصل يوميا إلى 1000 شخص ويوجد خلية تتحرك في القرية الموجودة وسط إضاءة مميزة، وموسيقى تصويرية جديدة.

فخورة بالعمل في هذا المسلسل.. وأحاول إضفاء قيمة من خلال العمل

وتابعت الفنانة وفاء عامر: «أنا فخورة بإني أكون في العمل ده، الفن الجيد يناسب جميع الثقافات، والمسلسل فيه معاني كثيرة للمجتمع متوسط الفكر والنخبة والجميع، هو مسلسل لكل الناس والطبقات، وأنا بحب في كل أعمالي، أدخل مصر في الموضوع، والعراق وليبيا والأردن، وبحاول أعمل فن يفيدينا مش يبقى مجرد تسلية، مع إن الفن للتسلية أمر راق، من أجل إخراج الناس من حالة إلى حالة أخرى».

مسلسلات في الشهر الكريم

وتستعد القنوات المختلفة في شهر رمضان الكريم لعرض عدد كبير من المسلسلات المختلفة التي تناسب مختلف الأعمار بشكل يتناسب مع الشهر الكريم.