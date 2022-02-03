«البحوث الفلكية» تكشف تفاصيل زلزال جزيرة قبرص: قوته 5.1 درجة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية الأربعاء الموافق 2 فبراير الجاري، هزة أرضية غرب جزيرة قبرص على بعد 400 كم شمال دمياط، موضحة أن تاريخ حدوث الهزة هو الساعة الحادية عشر مساءً و3 دقائق و49 ثانية.

زلزال جزيرة قبرص

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن قوة الهزة الأرضية 5.1 درجة على مقياس ريختر وخط الطول 35.00 شمالاً وخط الطول 31.94 شرقاً وعمقها 88.37 كم، موضحاً أنه لم يتم رصد أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال قبرص لم يشعر به أحد

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال قبرص الذي حدث منذ قليل، زلزال بعيد جدا، ولم يشعر به أحد من المواطنين، مشدداً على ضرورة عدم نشر الهلع والذعر لدى المجتمع.

وأضاف «القاضي» لـ«الوطن»، أن لم يجر رصد أي زلازل محسوسة في مصر، مشددا على جميع المواطنين بضرورة التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، موضحاً أن الشبكة القومية لرصد الزلازل، لم ترصد أي زلازل يوم الأربعاء في مصر على الإطلاق، مؤكدا أن المعهد حريص على متابعة حدوث أي زلازل في أي وقت.