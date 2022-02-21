زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، نيوزيلندا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام، ان الزلزال وقع بالقرب من بلدة بلينهايم، مشيرة إلى الشعور بالهزة الأرضية في مدينة ويلينجتون عاصمة نيوزيلندا، فيما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.

زلزال يضرب العراق

وكان زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر،، ضرب أمس الأحد، محافظة واسط جنوب العاصمة العراقية «بغداد»، وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن الزلزال وقع تحديداً في مدينة قضاء بدرة، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».