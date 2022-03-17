«القوى العاملة»: تعيين 7353 شابا بينهم 79 «قادرون باختلاف» في القاهرة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة تعيين 7353 شابا، منهم 79 «قادرون باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

22795 شابا تقدموا للعمل

وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 22795 شابا، منهم 431 «قادرون باختلاف»، وتم توفير 1823 فرصة عمل منهم 49 «قادرون باختلاف»، واستخراج 2966 شهادة قياس مستوى المهارة، و3006 رخصة مزاولة الحرفة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية استخرجت في مجال تراخيص عمل الأجانب 247 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ180 أجنبيا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

مديرية القوى العاملة بالقاهرة تتلقى 1170 شكوى بفبراير 2022

ومن ناحيته، أوضح مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال فبراير الماضي، أن المديرية تلقت 1170 شكوى، منها 229 شكوى تم تسويتها وديا، وتمت إحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 184 شكوى، وإحالة 24 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 540 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منح رعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت في 44 منحة مولود جديد، بإجمالي 90 ألف جنيه، و13 منحة زواج بمبلغ 39 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 24 ألف جنيه، وصرف منحة وفاة عامل لأسرة بإجمالي 10 آلاف جنيه، وصرف 20 ألف جنيه لعمل 4 عمليات جراحية كبرى لـ4 عمال، ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 183 ألف جنيه لـ65 عاملاً من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية على 383 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 595 محضر لمنشآت مخالفة، وبحث 696 شكوى، وتم تسوية 406 شكوى منها، وتبقى 290 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 145 منشأة، وإعادة التفتيش على 285 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 117 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 32 حملة تفتيشية، ومنح 33 رخصة، وبحث 3 شكاوى، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.