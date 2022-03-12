«القوى العاملة»: تعيين 438 منهم 4 «قادرون باختلاف» في دمياط

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط 438 شابًا، من بينهم 4 شباب «قادرون باختلاف»، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1217 شابًا، كما تم استخراج 442 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير107 فرصة عمل.

التفتيش على 207 منشأة بنظام الدوري والحملات

وقال الوزير إنه تم توجيه حملات تفتيشية على 207 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 85 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضرًا، وعمل 19 حملة تفتيشية، وبحث 11 شكوى عمالية، وتم عقد ندوتي توعية بشركة قرطبة للسياحة بدمياط الجديدة، وشركة الأقصى بفارسكور.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، يفيد بالتفتيش على 188 منشأة، وإعادة التفتيش على 196 منشأة أخرى خلال فبراير الماضي، وأسفر التفتيش عن عمل 13 مذكرة غلق إداري، وعمل 7 ندوات توعية، فضلاً عن تلقي 16 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 3 شكاوى منهم، اثنين تم حلها وديًا، و10 شكاوى لا تزال تحت البحث والدراسة.

رعاية صحية لـ30 عاملًا من المسجلين

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، عملت الوزارة على الاهتمام بـ30 عاملا من المسجلين، بإجمالى 11 ألفاً و497 جنيها، أما فى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوتين للقضاء، وتبقى 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير مديرية القوى العاملة، أنه تم توجيه حملات تفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما تابعت المديرية التفتيش على 290 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.