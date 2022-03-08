وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية يسلمان 50 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف»

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 50 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف»، وفرتها مديرية القوى العاملة في الغربية، من خلال الشركات العاملة في القطاع الخاص، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حسن الجندي سكرتير عام المحافظة، وياسر عيد، وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

رواتب وفقًا للحد الأدنى للأجور

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وأكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنّ الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

مصر بكم أجمل

في مستهل كلمته، رحب الوزير بالمحافظ والحضور وبأبنائنا من ذوي القدرات، مشيرًا إلى أنّ مبادرة «مصر بكم أجمل»، استهدفت منذ إطلاقها ذوي الهمم على مستوى محافظات الجمهورية لتدريبهم وتشغيلهم.

وأشار الوزير إلى أنّ ذوي الهمم تحتاج من الجميع أن يُنظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، منوهًا بأنّ الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانًا منها بدور ذوى الهمم الفعال في بناء المجتمعات، جنبًا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

ونوه الوزير بأنّ الـ قادرون باختلاف قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل الصعاب التي تواجه أية خدمة تقدم لهم، خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم لدورهم الفعال في بناء المجتمع المصري، في ظل قيادة سياسية واعية طالما حثّت جميع المسؤولين على تنفيذ مهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه، مع الدعم المقدم من المحافظة لتوفير الرعاية والحماية لها.

وقال سعفان إنّ الوزارة نفذت مبادرة «مصر بكم أجمل» لتوفير التدريب اللازم لتلك الفئة، وكذلك فرص التدريب التي حققت نجاحًا ملموسًا وصدى واسعًا في كل المحافظات، اشترك فيها الكثير من ذوى القدرات، وحققوا نجاحات بارزة على أرض الواقع ، فهم قوة لا يستهان بها، وفرصة نسعى لاستغلالها من أجل حياة كريمة للجميع على أرض مصر .

وأضاف الوزير أنّ دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل تلك الفئة، وإنّما امتد ليشمل نواحي التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في مجتمعهم بمشروعات هم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من ذوي الهمم خريجي الدورات السابقة من المبادرة.

شركاء التنمية

ووجّه الوزير، وكيل المديرية، بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة لأبناء المحافظة من ذوي القدرات في مختلف قطاعات العمل، على نحو يوفر لهم الحياة الآمنة ويجعلهم شركاء في التنمية المستهدفة يدًا بيد مع غيرهم من الأصحاء.

وأكد سعفان أنّ الدولة المصرية لم تألُ جهدا في حماية أبنائها ذوي القدرات في كل المبادرات التي تقدمها، لتحقيق كل رغباتهم وطموحاتهم في الحياة، فهم القادرون باختلاف ذوي الهمم والعزيمة.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير، الحضور، للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من أبناء الوطن من القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد 9 مارس الحالي، تقديرا وإعزازا لما قدموه من دماء غالية للحفاظ على كرامة هذا الوطن وسلامة أراضيه.

من جانبه، أكد محافظ الغربية، أنّ المحافظة تقدم كل الدعم اللازم لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة في جميع المجالات، وتعمل على زيادة ذلك الدعم بالتعاون من الجهات المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية برعاية تلك الفئة وحمايتها.