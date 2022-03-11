القوى العاملة تعلن تعيين 677 شابا في الأقصر.. منهم 6 «قادرون باختلاف»

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 677 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 6 «قادرون باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذين بلغ عددهم 1679 شابًا، منهم 23 قادرون باختلاف، كما تم استخراج 468 شهادة قياس مستوى المهارة، و483 رخصة مزاولة الحرفة.

11 منحة مواليد بـ22 ألف جنيه

وكشف الوزير عن أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 11 منحة مواليد بـ22 ألف جنيه، و5 منح زواج واحدة بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وإجراء عملية جراحية صغرى لـ3 عمال بمبلغ 6000 جنيه، وعمل رعاية صحية لـ137 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 75 ألفاً و693 جنيها، فضلاً عن تسجيل 87 عاملًا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

تقرير بإنجازات مديرية القوى العاملة بالأقصر

وكان عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، قد أرسل تقريرًا عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 323 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 19 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل ندوة توعية في مجال عمل المرأة حضرها 20 عاملة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 224 منشأة، وإعادة التفتيش على 245 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 86 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ270 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، وعمل 4 ندوات توعية، وبحث 4 شكاوى.

كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية، تم إحالة 10 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ شكوتين منها، و22 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 287 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.