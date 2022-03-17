مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بدولة الكويت إلى الخميس المقبل

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، براتب شهري يعادل 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مؤكداً أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير في بيان صحفي أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات «اناث فقط»، أنّ يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

تقديم الطلبات للإدارة العامة للتشغيل بالخارج في ديوان عام وزارة القوى العاملة

وأشار «سعفان» إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة، بداية من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، علي أن يرفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل في الدول، بهدف خلق فرص عمل في الداخل والخارج.