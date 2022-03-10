مد فترة التقديم لمهنة التمريض بالكويت.. للإناث فقط والراتب 22 ألف جنيه

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في الكويت، حتى الإثنين المقبل، وذلك براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبًا، فضلاً عن توفير بدل السكن، وتذكرة السفر، مشيرًا إلى عدم قبول أية طلبات غير مستوفية الشروط المطلوبة.

«للإناث فقط» خريجي جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية

يشترط في المتقدمات من الممرضات «أناث فقط»، وأن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج، وفق الوزير.

مكان وتوقيت التقديم للوظائف

وأشار «سعفان» إلى أن الطلبات يجرى تقديمها إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، من اليوم الخميس وحتى الاثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، لافتًا إلى عدم قبول أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشحة غير مطابق للشروط المذكورة، بالإضافة إلى إرفاق نموذج من السيرة الذاتية بالطلبات، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر سارٍ.

وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.