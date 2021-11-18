«القوى العاملة»: تحصيل 116 ألف جنيه مستحقات مصرية بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تحصيل مستحقات مالية للمواطنة المصرية «ن. أ.ي.ي»، بقيمة 2245 دينارًا كويتيا، بما يوازي 116 ألفا و605 جنيهات.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مستحقات المواطنة «ن. أ.ي.ي»، وديا ومتابعة النزاع إذا انتقل الى القضاء العمالي، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

بعد 17 شهرًا تحصيل مستحقات مواطنة مصرية بالكويت

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره للوزير، إن المكتب يحرص على حل نزاع المواطنة المصرية «ن. أ.ي.ي» وديا قدر الاستطاعة، وتابع النزاع الذي استمر على ما يزيد عن 17 شهرًا، وانتهى بحصول المواطنة على 2245 دينارًا بـ«شيك» من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية القسم العمالي.

وتقدمت المواطنة بالشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفارة المصرية بالكويت ومكتب التمثيل العمالي، على مساندتهم لمشكلاتها وحصولها على مستحقاتها بعد ما يقرب من سنة ونصف السنة.