«إكسبو سمارت» يواصل فعالياته للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار

يواصل معرض «اكسبورت سمارت» لتنمية الأعمال الدولية فعالياته اليوم الخميس، بالتعاون مع مشروع تطوير وتنمية الصادرات TRADE ومشروع الخدمات المُستدامة SSA، المُمولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بعد افتتاحه أمس الأول، وذلك بغرض مساعدة المُصدرين في الوصول إلى خطة زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار.

قطاعات التصدير الصناعية المختلفة

المعرض الذي ترعاه، كل من وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي، يضم 33 شركة عارضة، و850 شركة تصديرية، في عدة قطاعات أهمها التعبئة والتغليف ومواد وصناعة البناء والصناعات الغذائية والملابس والمفروشات بالإضافة إلى قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الكيماوية، بمشاركة المجالس التصديرية.

تدبير التمويلات التنموية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة

وقالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل على تدبير التمويلات التنموية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والصادرات، موضحة أنها تتفاوض مع كافة شركاء التنمية الدوليين سواء الثنائيين أو متعددي الأطراف لتوفير ما يلزم من تمويلات للقطاع الخاص.

الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

وقبل يومين، تعهدت بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بتقديم ما يلزم من مساعدات للقطاع التصديري المصري ورواد الأعمال ورائدات الأعمال بالشراكة مع الحكومة المصرية، بهد دعم التجارة الشاملة، وتعزيز فرص المصدرين المصريين من الشركات الصغيرة للوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية، بما يتوافق مع خطط الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

ويستهدف المعرض، تقديم الدعم الكافي للقطاعات التصديرية المختلفة من الشركات وتأهيلها لزيادة صادراتها للأسواق العالمية، فضلاً عن تعزيز جودة المنتجات ورفع القيمة المضافة والتنافسية لتلك المنتجات أمام مثيلاتها في الخارج، وهو ما من شأنه زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي.