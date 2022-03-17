لماذا تستمر بعض أعراض كورونا لدى المتعافين؟.. «الصحة» توضح السبب

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنّ بعض أعراض فيروس كورونا تظهر بعد التعافي، على غرار ارتفاع درجة الحرارة والسعال والصداع والنهجان وسرعة ضربات القلب والتعرق الشديد، وهي ما يطلق عليها «متلازمة ما بعد كورونا» وتستمر لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وتحتاج إلى متابعة مستمرة مع الطبيب المعالج للحالة.

متلازمة ما بعد كورونا

وأضاف النادي لـ«الوطن»، أنّ حدة متلازمة ما بعد كورونا تختلف من شخص إلى آخر، فقد تكون شديدة لدى البعض وخفيفة لدى آخرين، وتزول من تلقاء نفسها، كما يحتاج البعض إلى مجموعة من الأدوية، مشيرًا إلى أنّه حال الحصول على اللقاحات قبل الإصابات ستتلاشى تلك المتلازمة لدى مصاب الفيروس، حيث تعمل اللقاحات على الشفاء من متلازمة ما بعد كورونا، والتي قد تصل إلى 80 عرضًا وفقًا للدراسات التي أجريت في العديد من الدول على أشخاص مختلفين.

الحصول على لقاح كورونا

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: «لا داعٍ للقلق بشأن متلازمة ما بعد كورونا، تزول في غضون شهور لا أكثر، واللقاحات تعمل على تخفيفها؛ لذلك نناشد المواطنين بشكل يومي لحجز التطعيم من خلال موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، فالحصول على اللقاح أصبح يجرى في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، واللقاحات تخفف حدة الأعراض، وهو ما أثبتته الموجتين الرابعة والخامسة للفيروس».

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل معها من خلال الخط الساخن 105، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي جميع الاستفسارات من المواطنين بشأن فيروس كورونا والإجابة عليها من خلال مصادرها الرسمية.