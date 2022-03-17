رسالة عاجلة من «الصحة» بشأن فيروس كورونا: اطمئنوا ولكن احذروا

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بالوقاية من الفيروس في المدارس، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر.

الوقاية من فيروس كورونا في المدارس

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إنه لا بد من التنبيه على الأطفال في المدارس أن يكون السعال والعطس في الكوع أو منديل، على أن يجرى التخلص منه فورا، لافتة إلى أهمية ارتداء الكمامات عند اللزوم أو في حال تعذر التباعد الجسدي.

وأضافت الوزارة، أنه لا بد من تحية الناس بالتلويح بالأيدي أو بإيماء الرأس أو وضع اليد على منطقة القلب، مشددة على أهمية غسيل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها بمطهر كحولي وتنظيف الأسطح والأشياء التي يتم لمسها باستمرار، مشيرة إلى أهمية البقاء في المنزل عند الإصابة.

عدم وصم المصابين بالفيروس

وحذرت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها، من عدم وصم الذي تعرضوا للإصابة بالفيروس، لافتة إلى أهمية الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، مشيرة إلى أهمية تسجيل الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع الوزارة للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس.

وطمأنت الوزارة أولياء الأمور من الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وتنميل فى الكتف، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا والأمراض المعدية.