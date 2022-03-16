«الصحة» تعلن نسب التعافي من فيروس كورونا في مصر: أعلى معدلات شفاء

كشفت وزارة الصحة والسكان، فى تقرير رسمي لها عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت الوزارة إن معدل الشفاء من الفيروس وصل حتى الآن إلى 87%.

وأرجعت «الصحة»، سبب ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، إلى التوسعات فى تطعيم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وعلاجات كورونا الجديدة، والتى تعطي للحالات البسيطة والمتوسطة.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

تابعت «الصحة»، أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا فى أعداد إصابات فيروس كورونا، ومعدلات الوفيات، وتوقعت الوزارة استمرار الانخفاض حتى شهر يونيو القادم، مشددة على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الإجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مؤكدة أن الإجراءات الإحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كوورونا.

المخزون الاستراتيجي من الأكسجين

وأضافت «الصحة» أن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى نسب تردد المرضى على المستشفيات، وأيضًا نسب إشغال الأسرة الداخلية، فضلًا عن أسرة الرعايات المتوسطة، والمركزة خلال شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، لافتة إلى أن هناك تعليمات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بالمتابعة الدورية على المستشفيات، والتأكيد على توافر الأدوية والمخزون الاستراتيجي للأكسجين.

وطلبت «الصحة» من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة، من خلال الخط الساخن، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.