«الصحة»: تطعيم 44% من الطلاب المستهدفين بلقاح فيروس كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن نسبة الأطفال الذين حصلوا على لقاح كورونا فوق 12 عامًا، موضحًا أن نسبة التطعيم بين الأطفال وصلت إلى 44% من المستهدف.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تقدم التسهيلات كافة لهذه الفئة العمرية، لحث أولياء الأمور لحجز التطعيم لهم ووقايتهم، مشددًا على أن اللقاح ليس إجباريًا لهذه الفئة، ولكنه التزام أخلاقي ويعمل على وقاية الأطفال من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأطفال عرضة للإصابة بالفيروس أيضًا، كما أنهم من أكثر الفئات الناقلة للعدوى.

لقاح فايزر في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الأطفال الحاصلين على لقاحات كورونا في مصر لم تظهر عليهم أعراض جانبية غريبة أو خطيرة، وكل ما سجلته وزارة الصحة والسكان من أعراض يتضمن ارتفاعًا في درجة الحرارة واحمرارًا في الكتف وتكسيرًا في العظام وإحساسًا بالتعب والإرهاق، موضحًا أن الأعراض الجانبية لجميع اللقاحات وليس للقاح كورونا فقط تحتاج إلى راحة لا أكثر، والأعراض الجانبية هي ردة فعل طبيعية للجهاز المناعي للجسم عند دخول جسم غريب له.

موقع تسجيل لقاح كورونا

وأضاف أن تسجيل لقاح كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، واللقاح الذي أجازته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان للأطفال هو لقاح فايزر، وعبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا، مشيرًا الى أن اللقاح متوافر وهناك وفرة من اللقاحات بشكل عام في مصر، وبلغ فائض اللقاحات الى 63 مليون جرعة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على توفير كافة اللقاحات للمواطنين والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% من الفئات المستهدفة.