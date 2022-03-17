معلومات مهمة عن ممشى أهل مصر قبل افتتاحه غدا.. طوله 1.8 كيلو متر

ساعات قليلة تفصلنا عن الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، غدا الجمعة، ويمتد من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو، لذا تستعرض «الوطن» جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع.

10 معلومات عن ممشى أهل مصر

1 - يتم تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على مساحات خضراء تصل إلى 3100 متر مربع.

2 - تضم هذه المساحات 235 شجرة، إضافة إلى 62 نخلة.

3 - جرى تنسيق الموقع من خلال تراسات ونوافير مياه، مع وحدات إضاءة وبرجولات.

4 - توفير العديد من مناطق انتظار السيارات من خلال مستوى منخفض، مع استغلال سطحها في الأنشطة الترفيهية، إلى جانب مراعاة احتياجات ذوي الهمم.

5 - المرحلة الأولى من المشروع المقرر افتتاحها غدا، طولها 1.8 كيلو متر، وتبدأ من كوبري إمبابة وحتى كوبري 15 مايو.

6 - جرى زيادة طول الممشى في المرحلة الأولى، من خلال إنشاء مسار موازي لنهر النيل، وذلك بمتوسط عرض 6.5 متر.

7 - تتضمن المرحلة الأولى من المشروع 19 مبنى، وتضم 56 محلا تجاريا، و5 كافتيريات، و5 مطاعم.

8 - تم تنفيذ 3 مدرجات ويتسع كل مدرج لـ1200 فرد، إضافة إلى مسرح يتسع لـ772 فرد، مع عدد 3 جراجات يبلغ سعتها الإجمالية 180 سيارة.

9 - المرحلة الثانية من المشروع بدأت في أكتوبر من العام الماضي 2021، وهي تطوير الجزء الثاني من الممشى بطول 3.2 كيلو متر.

10 - المرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، تتكون من قطاعين، الأول يبدأ من كوبري تحيا مصر وحتى كوبري الساحل، والثاني من كوبري قصر النيل وحتى كوبري قصر العيني.