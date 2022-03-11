«الإسكان»: محال ومطاعم في ممشى أهل مصر.. والدخول مجانا

قال المهندس طارق رفاعي، مساعد وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن ممشى أهل مصر يتكون من جزأين، الأول علوي موازٍ للرصيف، وهذا الجزء مُتاح للجمهور، والجزء الثاني سفلي، وكان عرضه متر تقريبا فقط، ولكن جرى توسعته من خلال الخوازيق داخل نهر النيل، بواقع 1813 خازوقا والبلاطات خرسانية، «الناس هتمشي فوق النيل».

عرض الممشى يصل لـ 6.5 متر

وأضاف «رفاعي»، خلال لقاء ببرنامج «تعمير»، المذاع على شاشة قناة «ON»، اليوم الجمعة، أنه جرى توسعه عرض ممشى أهل مصر تقريبا من متر واحد لـ 6.5 متر بطول المسار والذي يبدأ من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة.

مطاعم وكافيتريات وجراج

ولفت إلى أن ممشى أهل مصر يحتوي على مطعم كبير مساحته تتجاوز 30 مترا، كما توجد محال صغيرة تقدم خدمات مثل «الأكشاك»، ويوجد مطاعم وكافيتريات، إذ يبلغ عدد المحال بالممشى 62 محلا، و5 مطاعم و5 كافيتريات بمساحات مختلفة، فتوجد مساحات تصل لـ2 متر في 2 متر.

وأشار إلى أنه مسموح بدمج بعض المحال إذا كانت شركة واحدة، لسهولة تقديم الخدمة للأهالي بشرط أن الممشى لا ينقطع، «إذا وضع أشياء خارج المحل الخاص به مسموح له بمساحة معينة يضع بها منتجاته ليكون الممشى متاحا للأهالي».

لا توجد رسوم للتمشية

وأكد أنه لا توجد أي رسوم للدخول في ممشى أهل مصر، «الأهالي يستطيعون الاستمتاع بالممشى بدون أي رسوم، والرسوم فقط للمحال أو الكافيتريات أو الجراجات».

موعد افتتاح الممشى

وأفاد بأنه جرى استخدام كمية كبيرة من الخرسانات تعادل مرة ونصف ما جرى استخدامه في ملعب ستاد القاهرة الدولي، «نفذنا 1813 خازوق إلى جانب بلاطات خرسانية عليها لتوسعه عرض الممشى ليكون 6.5 متر».

وأشار إلى أن افتتاح الجزء السفلي من الممشى ينتظر نهو تشطيب المحال لتكون متاحة للأهالي، متابعا: «نرغب في أن يتمشى الأهالي في الأسفل للحصول على خدمة وهذا ما يميز التمشية عن الجزء العلوي».