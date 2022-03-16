وزيرة التعاون الدولي في ضيافة «إعلام CIC».. غدا

أعلنت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام الجامعة الكندية cic، استضافة الجامعة غدا الخميس، بمقر الجامعة في التجمع الخامس، في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي؛ للحديث عن الشهادات الدولية نحو تمكين المرأة المصرية؛ وأحدثها تقدم ترتيب مصر في المؤشرات الدولية 5 نقاط، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022.

المساهمة في تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة

وتأتي مصر من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

إبراز جهود تمكين المرأة المصرية بمختلف المجالات

وقالت الدكتورة آمال الغزاوي عميد إعلام CIC، إن الاحتفالية تأتي في إطار إبراز جهود تمكين المرأة المصرية بمختلف المجالات في الجمهورية الجديدة، ونجاح الإجراءات الحكومية المتتالية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي.

ويشارك في الاحتفالية بمقر الجامعة في التجمع الخامس، محمود أبو النصر المستشار العلمي لمعاهد CIC، والدكتور ممدوح القاضي نائب رئيس مجلس إدارة معاهد CIC، وتشهد العديد من الفاعليات؛ منها تكريم أوائل الطالبات على مستوى الفرق الأربعة وكذلك تكريم الطالبات المتميزات والمتفوقات في جميع الألعاب الرياضية على مستوى كليات CIC.

وتعتبر الجامعة الكندية من أولى الجامعات التي دشنت فروعا لها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وخُصص هذا الفرع لتقديم تخصصات علمية جديدة؛ أبرزها فرع هندسة الطاقة المستدامة.