بدء جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل طفل حرقًا في المقطم

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أحد المساكن عمدًا بالمقطم، مما تسبب في وفاة طفل.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

أشعلوا النيران في مسكن

وذكرت أوراق القضية أن المتهمين أشعلوا النيران عمدًا في أحد المباني السكنية المملوكة لوالد الطفل المجني عليه، من خلال سكب مادة سريعة الاشتعال «الجازولين»، مما تسبب في حرق المسكن، ووفاة الطفل.

وأفادت تحريات المباحث أن باقي المتهمين الثلاثة بخلاف الأول، اتفقوا واشتركوا في إشعال النار عمدًا بمسكن المجني عليه، وذلك بسبب خلافات مالية فيما بينهم، فضلاً عن قيام المتهمين الثلاثة بمساعدة المتهم الأول، من خلال إمداده بالمادة القابلة للاشتعال وولاعة، حتى ينفذ جريمته التي نتج عنها وفاة الطفل المجني عليه، وحدوث خسائر مادية في المنزل.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه جرى نقله إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة ومصاب بجروح من الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما أدى إلى وفاته بعد دخوله المستشفى.