إصابة مواطن خلال مشاجرة في المقطم بسبب خلافات الجيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات استقبال إحدى مستشفيات القاهرة، لشخص مصاب بجرح نافذ إثر ادعاء مشاجرة.

وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، يفيد باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرةالقسم، ومصابا بجرح نافذ ناتج عن مشاجرة، وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.