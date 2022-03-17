كشف ملابسات العثور على جثة طالب داخل شقة في الجيزة وضبط الجاني

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، واستمعت إلى اقوال حارس العقار الذي أفاد بأن الشقة مستأجرة لطالب، يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، ولا يعلم شخص المجنى عليه.

تحديد شخصية المجنى عليه

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه طالب يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وأصل إقامته في القليوبية، وأنه منفصل عن ذويه ويقيم برفقة مستأجر الشقة وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة ولاذ بالهرب إلى مسقط رأسه.

استهداف الجاني وضبطه

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف وقرر بارتباطه والمجنى عليه بعلاقة صداقة وإقامتهما سوياً بالشقة محل الواقعة ووجود خلافات مالية بينهما، جعلته يُقبل على ارتكاب الواقعة، حيث استغل استغراق المجنى عليه فـى النوم عقب حدوث مشادة بينهما وأطلق عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه بالرأس، وأرشد عن السلاح الـمُستخدم ومتعلقات المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.