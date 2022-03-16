تخفيضات تصل إلى 25% على الياميش والسلع بمنافذ وزارة الداخلية في السويس

بدأت منافذ توزيع وزارة الداخلية توفير السلع ومستلزمات شهر رمضان المبارك بتخفيضات تصل إلى 25% من خلال «مبادرة كلنا واحد»، والتي تضمنت مكونات الياميش: «بلح، تين، زبيب، أراصيا»، بالإضافة إلى السلع الغذائية، والأجبان والزيوت.

تخفيضات على الياميش والعصائر تصل إلى 25%

«أحمد»، وهو أحد المشرفين على منفذ الأربعين، يقول إن مبادرة وزارة الداخلية تقدم تسهيلات كبيرة؛ مما يتيح للعارضين من التجار تخفيض الأسعار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنّ التمور بمختلف أنواعها تشهد تخفيضات تتراوح بين 20 و25%، فيما تصل التخفيضات على بعض أنواع العصائر إلى 20%.

وأشار إلى أن التخفيضات على سلع، مثل القراصيا والزبيبب والتين البرشومي المجفف، تبدأ من 10% وتصل إلى 15%، وكذا الأمر بالنسبة لمختلف المكسرات، الجوز واللوز وعين الجمل، والكاجو الجامبو، يجرى بيعه بسع 240 و260 جنيهًا في حين أنَّ سعره خارج عن المبادرة 300 جنيه، واللوز 190 جنيهًا والبندق 150 جنيهًا، لافتًا إلى أن المنفذ يوفر مختلف أنواع الجبن واللانشون والزيوت بأسعار في المتناول.

سعر الفانوس المضيء يبدأ من 5 جنيهات

كذلك يضم المنفذ فوانيس رمضان بأرسعار مخفضة أيضاً، حيث يبدأ سعر الفانوس المضيء من 5 جنيهات، فضلاً عن توافر مختلف الأشكال والأنواع.