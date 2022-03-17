التضامن تنظم زيارة لأبناء دور الرعاية وذوي الإعاقة إلى مركز التدريب البحري

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية وذوي الإعاقة، إلى مركز التدريب البحري التخصصي التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بموافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرارا لتنفيذ مبادرة التواصل والدمج المجتمعي لأبنائنا داخل دور الرعاية الاجتماعية، لتنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لديهم، بتنظيم زيارات تعريفية وتثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية.

ونسقت اللواء دكتور هبة أبوالعمايم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، ومسؤول تنفيذ المبادرة، الزيارة إلى المركز الذي يترأسه اللواء ممدوح الضبع، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، واللواء متولي زكي، نائب مدير الإدارة، والعميد شريف سعد زغلول، مساعد المدير للتدريب.

حماية البيئة والثروة الزراعية

ويعد مركز التدريب البحري التخصصي بقيادة العميد كريم زعلوك، مدير إدارة التدريب، هو المركز المتخصص الوحيد على مستوى وزارة الداخلية، الذي يدرّب الضباط والأفراد والمجندين على السباحة وقيادة اللنشات وصيانة الميكانيكا، وكيفية حماية البيئة والثروة الزراعية والثروة السمكية والمحافظة على حقوق الإنسان، من خلال الفرق والدورات والندوات التدريبية التي تعقد بالمركز خلال العام التدريبي لوزارة الداخلية.

وأفادت أبوالعمايم، بأنّ الأبناء شاهدوا اللنشات والتدريبات وكيفية تطبيق عمليات الإنقاذ، إضافة إلى تنظيم جولات نيلية، كما جرى عقد لقاء مع الضبع مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، الذي وزّع بدوره الهدايا على الأبناء، ثم جرى الانتقال باللنشات إلى نادي المسطحات لتناول الغداء مع الضباط.

تنمية روح الولاء والمواطنة والانتماء

وأضافت أنّ الزيارة تأتي في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتعزيز التواصل المجتمعي وتثقيف الأبناء من دور الرعاية والدمج المجتمعي وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب من أبناء هذه الدور، واستكمالا لسلسلة الزيارات التي نظمتها الوزارة من قبل للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومتحف القوات الجوية، والأزهر الشريف، وأكاديمية الشرطة، حيث تحرص الوزارة على تنظيم مثل هذه الزيارات للمؤسسات الوطنية والدينية بهدف تنمية روح الولاء والمواطنة والانتماء لدى الأبناء، والتعرف على الدور الوطني والديني المهم لتلك المؤسسات.