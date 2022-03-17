التضامن لـ«الأمهات»: المباعدة بين الولادات تقلل المشاكل بين الزوجين

وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة نصائح للأمهات، شدّدت خلالها على أهمية المباعدة بين الولادات في الحفاظ على صحة الأم، مشيرة إلى أن المباعدة بين الولادات تعمل على إعطاء الأم فرصة لتوفير الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة أطول، والتقليل من المشاكل بين الزوجين، وإعطاء الزوجين فرصة أكبر للاهتمام بكل طفل، ومنح الأم فرصة للعمل والتحقق، كما يحصل كل طفل على حقه بالكامل من حيث التعليم والرعاية .

المباعدة بين الولادات يقلل من حدوث الوفيات للأمهات

وأكدت التضامن على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، أن المباعدة بين الولادات يقلل من حدوث الوفيات للأمهات، كما يقلل من حالات النزيف أثناء الحمل، ويقلل من حالات التعرض للأنيميا والإرهاق الشديد، كما يعطى الأم فرصة للراحة ومزاولة حياتها بشكل طبيعي.

تنفيذ أكثر من 8 ملايين زيارة طرق أبواب

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يتم تنفيذ برنامج «2 كفاية » للحد من الزيادة السكانية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل»، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8 ملايين زيارة طرق أبواب عن طريق 1234 مثقفة مجتمعية .

تنفيذ 40 عرضا مسرحيا للشارع بالميادين

وأكدت أن هناك مليون ونصف سيدة زاروا عيادات «2 كفاية»، بالإضافة إلى تنفيذ 40 عرضا مسرحيا للشارع بالميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظات المستهدفة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ العرض المسرحي «2 كفاية»، بالساحات والشوارع الرئيسية، في 20 قرية من قرى «حياة كريمة» بالمحافظات العشر المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وتشمل محافظات «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، ومحافظة أسوان»، وذلك بواقع عرضين مسرحيين بكل محافظة.