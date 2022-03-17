عاجل.. تأجيل نظر طعن شقيق بطرس غالي في تهريب الآثار لـ21 يوليو

أجلت محكمة النقض، نظر طعن شقيق بطرس غالي، في قضية تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا، والتي صدر فيها حكم بالسجن لمدة 15 سنة، لجلسة 21 يوليو المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، أصدرت حكما في وقت سابق بمعاقبة بطرس روؤف بطرس غالي، في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، بالسجن المشدد 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه، بتهمة تهريب أكثر من 21 ألف قطعة أثرية للخارج.