السجن 6 أشهر لمحاميي كريم الهواري في قضية إتلاف الكاميرات

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس اثنين من محاميي كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، لمدة 6 أشهرمع النفاذ، وذلك لاتهامهما بانتحال صفة أعضاء هيئة قضائية، ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في حادث تصادم الشيخ زايد، وإتلافها، وهي الواقعة التي يحاكم فيها كريم الهواري، بتهمة دهس 4 شباب، والتسبب في وفاتهم بالخطأ.

مراجعة كاميرات المراقبة

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بضبط وإحضار محاميين هاربين، كانا بصحبة المتهمين اللذين تم حبسهما، وتبين أن صاحب الفيلا الموجود عليها الكاميرا التي سجلت الحادث، فوجئ بـ4 أفراد يطرقون الباب، ويطلبون منه مراجعة كاميرات المراقبة، لأنهم أعضاء نيابة عامة، ويباشرون التحقيقات في الواقعة.