متى يصوم مريض السكري؟.. «القومي للبحوث» يوضح الشروط والفئات

أيام قليلة ويهل شهر رمضان الكريم، الأمر الذي يدفع مرضى السكري يسألون عن مدى تأثير الصيام عليهم، وأفضل الإجراءات الواجب اتباعها خلال فترات الصوم في الشهر الكريم، وأكد المركز القومي للبحوث في تقرير صادر عنه أن مريض السكري الذي ينتوي الصيام عليه مراقبة سكر الدم، وتوقيت واختيار الأدوية المناسبة، كما يجب عليه اختيار نوع الأنسولين الأكثر آمانًا.

مخاطر يتعرض لها مريض السكري خلال فترات الصيام

قالت مها إبراهيم، أستاذ التغذية بمركز البحوث، إنه يجب على مريض السكري استشارة الطبيب ليقيم وضعه الصحي، تجنبًا لحدوث ﻤﺨاطر قد يتعرض لها، وليعرف كيفية تفاديها، وهي تتمثل في الانخفاض الحاد بنسبة السكر في الدم، كما يمكن أن يتعرض للجفاف الذي يؤدي إلى تجلط الأوعية الدموية.

وأضافت «إبراهيم»، أن مريض السكري يمكنه أن يصوم في الحالات التالية:

- ألا يكون السكري من النوع المتذبذب، بمعنى عدم انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- أن تكون حالة المريض الصحية مستقرة قبل رمضان.

- يشترط لصيام مريض السكري، ألا تكون جرعة الأنسولين عالية «أكثر من 40 وحدة/الجرعة».

المرضى المسموح لهم الصيام بأمان

حددت أستاذ التغذية بمركز البحوث الفئات المصابة بالسكري والمسموح لها بالصيام وهي كما يلي:

- مرضى السكري الذين يعالجون عن طريق النظام الغذائي فقط.

- مرضى السكري الذين يعالجون بأدوية لا تسبب هبوط نسبة السكر في الدم.

- مرضى السكري غير المصابين بمضاعفات.

مرضى السكري الممنوعين من صيام رمضان

أشارت إلى أن الصوم يمثل خطورة كبيرة على الفئات التالية:

- مريض السكري الذي يعاني من ارتفاع السكر التراكمي قبل بدء رمضان.

- المريض كبير السن الذي يعيش بمفرده ويُعالج بالأنسولين أو الحبوب، كذلك الذي يتعاطى أدوية قد تؤثر على وعيه.

- المرضى الذين يتعرضون لتكرار نوبات هبوط السكر في الدم مثل «مرضى النوع الأول من السكري والحوامل وكبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى، بالإضافة إلى مرض السكرى».

- مريض السكري الذي تكون نسبة السكر في الدم لديه منتظمة، ولكنه يتعاطى أدوية قد تؤدي لانخفاض حاد في نسبة السكر بالدم.

- المرضى الذين يعانون من مضاعفات السكري مثل اعتلال الكليتين أو من مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية.

- المرضى الذين أصيبوا بغيبوبة كيتونية أو لا كيتونية خلال 3 أشهر قبل رمضان.