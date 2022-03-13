تعرف على أطول أيام رمضان 2022 في عدد ساعات الصيام

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أطول أيام رمضان 2022 في عدد الصيام، وكذلك أقصر أيام شهر رمضان 2022 في عدد ساعات صيام نهار الشهر الكريم.

وقال القاضي، في تصريحات صحفية خاصة لصحيفة «الوطن»، إن أقصر أيام شهر رمضان 2022 بالنسبة لساعات الصيام سيكون السبت الموافق 2 أبريل المقبل، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث ستكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و19 دقيقة.

أطول أيام رمضان 2022

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن أطول أيام شهر رمضان 2022 في عدد ساعات الصيام سيكون يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، حيث ستكون عدد ساعات الصيام في ذلك اليوم 15 ساعة و16 دقيقة.

وتابع، توقيت موعد الإفطار سيزداد يوميًا بمتوسط نصف دقيقة إلى دقيقة خلال شهر رمضان الكريم، ليكون موعد أذان المغرب أول أيام الشهر الكريم 6:14 مساء، وبالنسبة لآخر أيام شهر الصيام فسيكون 6:32 مساء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

أقصر أيام رمضان 2022

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للحسابات الفلكية يكون شهر رمضان 2022، 30 يومًا، بينما شهر شعبان 2022 سيكون 29 يوما فقط لا غير، منوهًا أن الرأي النهائي في مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية يرجع لدار الإفتاء المصري، والتي تعلن رأيها خلال المناسبات المختلفة التي تقتضي ذلك، مؤكدًا أن المعهد يمتلك كافة الإمكانيات البشرية والمادية والعلمية التي تؤهله لمتابعة المجال الفضائي وأحداث الفلك.