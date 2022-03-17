عاجل.. العثور على جثة الطالبة المختفية في كفر الشيخ: مرمية تحت الكوبري

عثر أهالي عزبة عبدالنبي، التابعة لمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، على جثمان شيماء الشحات عقبة، الطالبة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أسفل كوبري «أبو محمود» التابع للمركز، وكانت غارقة في دمائها.

وأفاد شهود عيان لـ«الوطن»، أنهم شاهدوا جثة الطالبة غارقة في دمائها، فأخطروا قوات الشرطة التي انتقلت إلى المكان، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

«شيماء» اختفت منذ 3 أيام ووجدها الأهالي ميتة

واختفت الطالبة شيماء الشحات منذ 3 أيام، عقب خروجها من منزلها بقرية «زرقة أماي»، التابعة لمركز كفر الشيخ، متوجهة إلى الكلية التي تدرس بها، وأُغلق هاتفها ولم تعد، فبدأت أسرتها رحلة البحث عنها لدى أشقائها وأخوالها، وتبين اختفائها ولم يتم العثور عليها.

وأكد منصور جمال، ابن خال «شيماء»، أنها أجرت اتصالا هاتفيا بشقيقتها الكبرى وأخبرتها أنها ستذهب إلى الجامعة ثم ستذهب إلى والدتها التي تقطن لدى خالها بعد مرضها، إلا أنها لم تذهب إلى الجامعة ولا لوالدتها، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي حتى عثر الأهالي عليها بعد مقتلها.

الفتاة عُثر عليها غارقة في دمائها أسفل كوبري

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، تكثف من جهودها للعثور على الطالبة الجامعية المختفية منذ الاثنين الماضي، بعد أن حررت أسرتها محضرا بتغيبها عن المنزل في ظروف غامضة، إلى أن تلقت بلاغًا بالعثور على جثتها ملقاه أسفل كوبري وغارقة في دمائها، وجاري نقل الجثمان إلى مشرحة كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق وصولا لمرتكب الواقعة.