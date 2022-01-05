اختفاء طالبة من موقف سنهور في ظروف غامضة: «راحت المدرسة مرجعتش»

كعادتها كل يوم خرجت «خلود» الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة السياحة والفنادق لتذهب إلى المدرسة، ثم توجهت إلى موقف سنهور لتستقل سيارة، ثم حان موعد العودة إلى المنزل؛ ولكنها لم تصل وفوجئت أسرتها بأنّ هاتفها المحمول مغلق، حاولوا الاتصال بها مرارا وتكرارا ولكن دون رد، حتى حل المساء دون عودتها لمنزلها أو معرفة أسرتها مكانها، فاتجهوا إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم بالواقعة؛ حتى تتمكن الشرطة من إعادتها في أسرع وقت، كما نظموا فرقا للبحث عنها في كل مكان.

بلاغ باختفاء طالبة بالفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود عبدالفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ يفيد اختفاء طالبة تدعى «خلود.م»، 15 سنة، من موقف سنهور بنطاق القسم في ظروف غامضة، وعدم عودتها إلى المنزل حتى الآن.

فريق بحث لاستعادة الفتاة

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، لسرعة تحديد مكان الطالبة وسبب اختفائها وسرعة إعادتها لأسرتها، فيما يجري الآن تفريغ الكاميرات المتواجدة بالموقف وبالشوارع المحيطة به حتى يتم تتبع خط سير الفتاة وتحديد مكانها، بالإضافة إلى معرفة هل ذهبت بمفردها أم أنّه تم اختطافها.

حملات للبحث عن خلود

وشكّلت أسرة «خلود» فرقاً للبحث عنها في مدينة الفيوم ومحيط الموقف الذي اختفت منه، بالإضافة إلى نشر صورها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيما ناشدت أسرتها من يراها أو يتعرف عليها بالتواصل معهم وإخبارهم عن مكانها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت الواقعة إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق.