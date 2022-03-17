مصدر طبي: طالبة آداب كفر الشيخ قُتلت بطعنتين في البطن

أكد مصدر طبي أن جثمان شيماء الشحات عقبة، الطالبة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وصل إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بعد العثور عليها مقتولة وملقاة تحت كوبري بعزبة عبدالنبي التابعة لمركز الرياض التابع للمحافظة.

طعنتين في البطن

وقال المصدر الطبي لـ«الوطن"، إنه تبين أن الفتاة مقتولة بطعنتين في البطن وجرحين قطعيين في الرقبة، وملابسها مبللة، ما يشير إلى أن القاتل خنقها ثم طعنها، ومن المرجح أن يكون ألقاها في مياه.

وأضاف المصدر الطبي أن الطالبة الجامعية ترتدي ملابسها كاملة، وأن ذويها تعرفوا عليها بمجرد وصولها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ، وهم يتواجدون حاليا أمام المشرحة انتظارا لصدور قرار من جهات التحقيق.

الطالبة خرجت منذ 3 أيام ولم تعد لمنزلها

وخرجت الطالبة شيماء الشحات عقبة، من منزلها يوم الاثنين الماضي، متوجهة إلى جامعة كفر الشيخ حيث تدرس في كلية الآداب، لكنها لم تعد من يومها، وبحث عنها أهلها في أماكن ترددها ولدى والدتها التي تقيم عند خالها ولم يجدوها.

وأكد ابن خالها، منصور جمال، أن «شيماء» أكدت لشقيقتها ذهابها للكلية ثم الذهاب لوالدتها لإعطائها الملابس الخاصة بها والاطمئنان عليها، لكنها لم تذهب للجامعة ولا لوالدتها، وأُغلق هاتفها منذ عصر الاثنين الماضي، وأبلغ شقيقها الشرطة وحرر محضرا باختفائها.

وكثفت مباحث مركز كفر الشيخ، من جهودها خلال الأيام الماضية للبحث عن الطالبة، إلى أن عثر الأهالي على الجثمان أسفل كوبري إحدى قرى مركز الرياض.