انطلاق «مبادرة الشباب» للحد من الغلاء في بنها وطوخ بالقليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، معارض«مبادرة الشباب» للحد من الغلاء بمركز شباب عزيز، وبدوي بمدينة بنها، ومعرض«أهلا رمضان»، بمدينة بنها ومركز شباب دندنا بمركز ومدينة طوخ، وسط أجواء من البهجة والسرور من المواطنين.

جاء ذلك، في إطار التنسيق الذي تم مع مديريات الشباب والرياضة والتموين، ومكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة، حيث اطمأن المحافظ على جودة المنتجات، وتوافر كل السلع والتعرف على قوائم الأسعار، للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، حيث اطمأن المحافظ من الأهالى على الأسعار وجودة المعروضات.

توفير السلع الغذائية

وتشهد تلك المعارض إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين، نظرًا لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، والتي تضم زيت، ومكرونة، وجبنة، وسكر، وأرز، وعدس وسمنة ولحوم ودجاج بيض، وياميش، وتين، وزبيب، وتمور، وجوز الهند، ودقيق، وألبان، ومنظفات، وغيرها من المستلزمات.

الحفاظ على حقوق المواطنين

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع إدارات التموين بمتابعة المعارض، والتأكد من توافر السلع، مع شن حملات رقابية على الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظًا على حقوق المواطنين .

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال رصف نفق وشارع الشموت بطول 1 كيلومتر بتكلفة 6 مليون جنيه، وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق، وشدد المحافظ على ضرورة تسوية ورفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، مع بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية، موجهًا بدفع الأعمال والعمل على تسيير الحركة المرورية.

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة.