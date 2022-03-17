السجن المشدد 10 سنوات لتاجر ملابس شرع في قتل عامل بمنطقة عين شمس 

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة تاجر ملابس بالسجن المشدد 10 سنوات، لشروعه في قتل عامل بمنطقة عين شمس بسبب خلافات بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبدالستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

شروع في قتل

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 21705 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3585 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «مؤمن. ع»، 26 عامًا، تاجر ملابس، شرع في قتل المجنى عليه «خالد. م» عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، إذ أضمر في نفسه قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سنجة».

وبحسب أوراق القضية، توجه المتهم للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده به، وما إن ظفر به حتى طعنه عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده بالسلاح الأبيض المعد سلفاً قاصدًا من ذلك قتله، إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، وتمكن الأهالي من الزود عن المجنى عليه.

السجن سنة لسائق حاول قتل زوجته

وفي نفس الدائرة، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة سائق، بالسجن سنة، لشروعه في قتل زوجته بمنطقة عين شمس.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبدالستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 22241 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3840 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «مصطفى. أ»، 42 عامًا، سائق، شرع في قتل المجنى عليها «عزة.س» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك.

وأعد المتهم لذلك الغرض سلاح أبيض «سكينة»، وما إن ظفر بهما كال إليها طعنة بالرقبة قاصدًا من ذلك قتلها، ما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير مستشفى عين شمس، إلا أن أثر جريمته خاب لأسباب لا دخل لإرادته بها، وهي تدارك المجنى عليها بالعلاج.