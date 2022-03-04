مسلسل «جزيرة غمام» لـ«طارق لطفي ومي عزالدين»: جريمة قتل بين الأشقاء

ينافس الفنان طارق لطفي، في ماراثون مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل «جزيرة غمام»، بالتعاون مجددًا مع الكاتب عبدالرحيم كمال، بعد نجاحهما سويًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل «القاهرة كابول»، والذي حقق نسب مشاهدة عالية، واعتبره الجمهور مباراة في الأداء التمثيلي بين لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوي.

قصة مسلسل جزيرة غمام تدور في عشرينيات القرن الماضي

مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة الفنانة مي عزالدين، التي تعود لدراما رمضان بعد عرض أخر أعمالها في 2019 وهو مسلسل «البرنسيسة بيسة»، فيما قدمت مسلسل «خيط حرير»، عام 2020 خارج إطار موسم السباق الرمضاني مع نيكولا معوض وسوسن بدر ومحمود عبدالمغني وأحمد خليل وهنادي مهنا ومحمد علي رزق ومي سليم وصفاء الطوخي ويوسف عثمان وأحمد صيام.

المسلسل يضم عدد من النجوم أبرزهم فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي والذي سبق وتعاون مع الفنان ياسر جلال في اثنين من أنجح أعماله الدرامية وهما «لمس أكتاف»، عام 2019 مع فتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع وشريف دسوقي، ومسلسل «الفتوة»، عام 2020 مع رياض الخولي وأحمد خليل ومحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وعايدة رياض.

وتدور أحداث قصة مسلسل جزيرة غمام، داخل صعيد مصر في عشرينيات القرن الماضي، حول عائلة «شافع»، التي تضم ثلاثة أبناء وفتاة تدعى سندس، وتحدث جريمة قتل يتورط فيها الابن الأكبر بقتل شقيقه الأصغر وذلك بتحريض من الأخ الأوسط.

وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والدراما وتتوالى المفاجآت الصادمة خصوصًا مع ظهور القتيل وأنه لم يمت من الأساس، ويظهر في أماكن أخرى، ويهرب القاتل لتبدأ رحلته من خلال حكاية تتضمن قصة في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة.