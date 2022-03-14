المشدد 6 سنوات لشقيقين لحيازتهما مواد مخدرة في عين شمس

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، حكمًا بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانتهم بحيازة جوهر مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيه، وسلاح أبيض مطواه بمنطقة عين شمس.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبد الستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

مخدر الهيروين وسلاح أبيض

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 21229 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3903 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، لأنهما في يوم 3 نوفمبر 2021 بدائرة قسم شرطة عين شمس، أن المتهمين «حسام.ع، 23 عامًا، عامل»، «محمد.ع، عامل» حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهرًا مخدر «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازا وأحرزا سلاح أبيض «مطواه» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أن حال مروره أبصر المتهم الأول ممسكا حقيبة ويخرج منها لفافات شفافة يظهر بداخلها جوهر الهيروين المخدر، ويتبادلها مع المتهم الثاني وعند رؤيته ألقاها أرضًا ولاذ بالفرار فالتقطها تبين أنه كيس بلاستيكي بداخله لفافات لذات الجوهر المخدر، وميزان حساس، وبتفتيشه عثر على أكياس بلاستيكية بداخلها ذات الجوهر المخدر ومبلغ مالي، وهاتف جوال، وسلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهته أقر بحيازته، الجوهر المخدر، بالاشتراك مع المتهم الثاني الهارب، بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهاتف للاتصال بعملائهما والسلاح للدفاع عن تجارتهما والميزان لوزن المضبوطات.

50 لفافة مخدر الهيروين

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن 50 لفافة تحوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 9.84 جرام، وميزان حساس ثبت أن غسالته تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.