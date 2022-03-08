جريمة قتل وضحية جديدة في الحلقة الرابعة من منورة بأهلها

تشهد أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل منورة بأهلها، بطولة ليلى علوي، وعدد من نجوم الفن، العديد من المفاجآت.

وأشارت الحلقة الرابعة من مسلسل منورة بأهلها، إلى أن علياء فوزي التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عادل كانت على علاقة بمهاب الذي يجسد دوره الفنان محمد حاتم، وأنجبت منه طفلًا، ولكنها حاولت الهروب به من قبضة عادل الشهاوي الذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة وسلوى شاهين التي تقوم بدورها ليلى علوي فذهبت به إلى زينب أم مهاب، التي تبنته وهي تعرف أنه ابن حرام.

أحداث الحلقة الرابعة من منورة بأهلها

واعترفت ماري التي تقوم بدورها ناهد السباعي، بأنها هي من قتلت مهاب، ولكن بعدما جاء أمر الإفراج عنها على الرغم من رغبة وكيل النيابة آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني باستكمال التحقيق، واعترفت ماري بأنها لم تقتله، بل نوت بذلك، وذهبت إليه في بيته لتسأله هل الذي بينهما حقيقيًا، ولكنها رأته غارقًا في دمائه مقتولًا.

وكشفت الحلقة الرابعة عن قتل أشرف الذي يجسد دوره الفنان علاء دسوقي الذي كان يساعد آدم في التحقيقات، وذلك بعد مطاردة كان غرضها إجبار آدم على إغلاق التحقيق، ولكنها انتهت بإصابة آدم وقتل أشرف؛ لتخرج الأمور عن السيطرة، كما تعرفنّا أيضًا على عاصم الذي يجسد شخصيته الفنان عباس أبو الحسن الذي يدير هذه الأعمال الإجرامية، ولكنه دائمًا يظل بعيدًا عن الأضواء.

واستعرضت الحلقة أيضًا ضحية أخرى لمهاب، وهو لاعب مصارعة روماني، أخبره بالدخول في هذا العالم بعدما رفض في البداية، ليقوم بضرب شقيقه حتى يجبره على الموافقة بسبب حاجته للأموال.

وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها على مدار 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى مهاب داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

تفاصيل مسلسل منورة بأهلها

ومسلسل منورة بأهلها بطولة ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى خطاب، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وهو من تأليف محمد أمين راضي.