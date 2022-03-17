هل يمكن إخراج زكاة المال لغير المسلم؟.. أزهري يستشهد بواقعة صحابي جليل

قال الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء شيخ الأزهر الشريف، إن الإمام البخاري ذكر إن الصحابي عبد الله بن عباس ذبح ذبيحة، وأعطى جاره اليهودي طعامًا منها محبة فيه وتقريبًا إلى الله تعالى، مبينًا أن الجار أولى بذلك، وهذا دليل على إمكانية إعطاء غير المسلم للزكاة.

عمر بن الخطاب أول خليفة يعطي مال لغير المسلمين من بيت مال المسلمين

فيما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع مساء اليوم الخميس، على فضائية «DMC»، أن الخليفة عمر بن الخطاب كان أول خليفة يعطي صراحة مال لغير المسلمين من بيت مال المسلمين.

ولفت إلى أن عمر بن الخطاب قد وقف إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم ولم يستند للآية الكريمة التي جاءت في القرآن الكريم، «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

الزكاة عبادة محبة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحسن البصري والإمام الأوزعي اتفقا على رأي خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، إذ أن بعض المفسرين أكدوا أن باب إعطاء الصدقات في سبيل الله، يمكن استخدامها في منافذ صدقات كثيرة، وأن الإنفاق على الأسير يدخل تحت بند إعطاء المال لغير المسلم ضمن الصدقات.

وتابع: «الأمر في سعة ومحبة والزكاة.. عبادة محبة وعطاء تحمي المجتمع وتزايد ترابطه، ولازم الكل يدعي لبلده، لأنه لا يكره الدعاء للوطن سوى أعداؤه».