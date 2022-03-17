بريطانيا تعدل إرشادات السفر إلى مصر.. تشمل الفيوم وجنوب سيناء

عدلت بريطانيا إرشادات السفر إلى مصر، في إطار تحديث هذه الإرشادات، بحسب بيان للسفارة البريطانية في القاهرة، نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي التعديلات التي بات من شأنها إتاحة الفرصة أمام السائح البريطاني للتوجه إلى محافظتي الفيوم وجنوب سيناء، حيث اعتبرت السفارة أن هذا هو الوقت المثالي لحجز الزيارة في ظل رفع إجراءات قيود كورونا داخل المملكة المتحدة.

سفارة بريطانيا: المملكة المتحدة تحدث شروط السفر إلى مصر

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة أن المملكة المتحدة قامت بتحديث إرشادات السفر إلى مصر، اليوم، معلنة التخلي عن النصائح السابقة التي كنت تحض السائح البريطاني على عدم السفر إلى محافظة الفيوم في شمال الصعيد، والجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء إلا عند الضرورة.

ووفقا للتحديثات الجديدة في بريطانيا بشان إجراءات السفر إلى مصر، فإنه بات للسائح البريطاني إمكانية التوجه إلى الفيوم في أي وقت وإلى محافظة جنوب سيناء في أي وقت أيضا، حيث لم يعد السفر إلى المحافظتين مرتبطا بحالات الضرورة كما كان.

السفارة البريطانية: الفرصة متاحة لاكتشاف مزيد في مصر هذا البلد المذهل

وواصلت السفارة البريطانية في القاهرة في بيانها حول إرشادات السفر إلى مصر أنه في ضوء هذه التحديثات، أصبحت الفرصة أمام مئات الآلاف من البريطانيين أكثر من أي وقت مضى لزيارة مصر كل عام، فضلا عن اكتشاف مزيد من معالم مصر «هذا البلد المذهل».

واعتبرت السفارة، أن هذا هو الوقت المثالي أمام البريطانيين لحز الزيارة خلال العطلات، بعد أن تم رفع الإجراءات الاحترازية التي كان يتم الالتزام بها في إطار موجهة فيروس كورونا.

كما دعت السفارة البريطانية الراغبين في لاسفر إلى مرجاعة أحدث النصائح المتعلقة بالسفر، فضلا عن البقاء على اتصال بمزود خدمات السفر، وفقا لها.