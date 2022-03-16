بريطانيا: توافق مع الإمارات على تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن توافق مع الإمارات على تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع والمخابرات، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووصل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق اليوم، في إطار جولة له في المنطقة، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور بن محمد قرقاش، وعدد من المسؤولين في الدولة الإمارات.

جونسون: نواجه واقع جديد عقب الهجوم الروسى

قال «جونسون»، عند وصوله: «نواجه واقعا جديدا عقب الهجوم الروسي وعلينا مواجهته مع حلفائنا»، مضيفا: «السعودية والإمارات شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية».