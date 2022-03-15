بريطانيا تطالب الصين بالضغط على بوتين للانسحاب من أوكرانيا

طالبت بريطانيا الصين بالضغط على الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين كي ينسحب من أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت بريطانيا عن 350 قائمة جديدة تتضمن عقوبات ضد روسيا، وقررت السلطات البريطانية حظر سفر وتجميد أرصدة وزير الدفاع الروسي، فضلا عن تجميد ممتلكات ومنع سفر لرجل الأعمال الروسي الشهير اندريه موشينكوف.

المستشار الألماني يدعو للحوار مع الرئيسين الأوكراني والروسي

في سياق متصل، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، للحوار مع الرئيسين الأوكراني والروسي، منوها إلى أن الحرب في أوكرانيا تثير القلق حول الأمن الغذائي العالمي وخاصة في إفريقيا.

وأكّد المستشار الألماني، أنَّ الحرب في أوكرانيا أدت لتحديات اقتصادية بالنسبة لنا في أوروبا.