تفاصيل إنشاء 120 منزلا بدويا في جنوب سيناء بـ72 مليون جنيه

شعراوي للأهالي: احنا تحت أمركم وتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ كل مطالبكم

وضع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حجر الأساس لإنشاء عدد ١٢٠ بيت بدوي بقرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا في مستهل زيارة وزير التنمية المحلية لجنوب سيناء للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء .

شارك في وضع حجر الأساس المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ اللواء محمود نصار رئيس الجهات المركزي للتعمير والمهندس خالد صديق رئيس جهاز والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من الأهالي بقرية رأس النقب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وعقب وضع حجر الأساس استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء الي شرح من اللواء محمود نصار حول تفاصيل المشروع والذي تبلغ تكلفته حوالى ٧٢ مليون جنيه وسيتم تنفيذه خلال ٦ شهور وسيقوم بالتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير ، وسيكون كل منزل عَلِي مساحة ٢١٤ متر شامل الحوش ويتكون من ٢ غرفة وصالة ومطبخ وحمام .

ووجه اللواء محمود شعراوي ، بالاستجابة لكافة مطالب المواطنين المستفيدين من هذه المنازل بقرية رأس النقب وتوفير جميه الخدمات اللازمة للأهالي من الوحدة الصحية والتضامن ومياه الشرب والمسجد والخدمات الاجتماعية ومكتب البريد والمدرسة ومركز شباب . وهنأ وزير التنمية المحلية جميع أهالي جنوب سيناء ومدينة طابا بمناسبة الذكري ٣٣ لعودة طابا واحتفالات المحافظة بالعيد القومي ، وقال شعراوي خلال حديثه لأهالي القرية " احنا تحت أمركم وهننفذ كل مطالبكم وتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بالاستجابة لجميع المطالب التي نقلتوها الي اللواء خالد فودة ان شاء الله لتوفير حياة كريمة لجميع الاهالي " .

وقدم الأهالي الشكر الي وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء علي زيارتهم للقرية ووضع حجر الأساس والاستجابة لمطالبهم ، وقدموا الشكر للقيادة السياسية علي جهودها المخلصة لخدمة أبناء الشعب المصري .