سائق يوقف قطارا قبل اصطدامه بسيارة عالقة على القضبان.. «كان تايه»

تفاجأ سائق قطار خلال قيادته، بسيارة ملاكي تقف بالعرض على شريط السكة الحديد، بعد أن علقت خلال مرورها من أعلى القضبان، ووقفت مكانها في اتجاه سير القطار، الأمر الذي كاد أن ينتج عنه كارثة لولا يقظة السائق.

تلك الواقعة التي وثقها خالد الديب، سائق قطار بضائع، بكاميرا هاتفه الشخصي، إذ كان في رحلته أمس أول بطريق الواحات قادما من محطة الكيلو 48، ليتفاجأ بسيارة ملاكي عالقة بجانب شريط السكة الحديد مباشرة أمام خط سير القطار، وبالتحديد عند الكيلو 36، حسبما ذكر في حديثه مع «الوطن».

تفاصيل تعطل السيارة أمام القطار

سائق السيارة الملاكي، كان متجهًا إلى مدينة الشيخ زايد، إلا أنه ضل الطريق ووجد نفسه على قضبان السكة الحديد، حسبما ذكر سائق القطار، موضحًا أن ذلك المعبر غير قانوني تعبر منه عليه السيارات النقل لاختصار الطريق والوقت من وجهة نظرهم، وهو الخطأ الذي وقع فيه سائق السيارة بدون قصد.

تلفيات حدثت في السيارة

العبور الخاطئ للسيارة الملاكي نتج عنه تلفيات في «العفشة» والكاوتش الأمامي وكسر الفانوس: «سواق العربية اتفاجأ بشريط السكة الحديد بسبب إن الطريق ضلمة، ولما جه يعدي علق»، بحسب «الديب» لافتًا إلى أنه تمكن من رؤيته على بعد نصف كيلو تقريبا، وأخفض سرعته إلى أن توقف بالقطار قبل الوصول إلى السيارة، ونزل من القطار مع المساعدين ودفعوا السيارة بعيدًا لحين مجيء الونش لنقلها.

خبرة «الديب» في قيادة القطارات تجعله يأخذ في الاعتبار تهدأة السرعة عند المعابر غير القانونية، حتى إذ كانت هناك سيارة عالقة على القضبان يتفادى اصطدامها، كما ظهر في مقطع الفيديو: «العربيات النقل علطول بتعدي مخالف من المعابر دي عشان تختصر»، وهو ما وثقته كاميرا هاتفه، مساء أمس أول، إذ ظهرت سيارة «تريلا» بيضاء تعبر هى الأخرى شريط السكة الحديد من المعبر غير القانوني.