عاجل.. مقتل مسن طعنًا بالسكين على رصيف محطة قطار منشأة القناطر

قُتل مسن طعنًا بالسكين، فلفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء وقوفه على محطة قطار منشأة القناطر، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن شاب سدد عدة طعنات في جسد المجني عليه فمات ونُقل إلى المستشفى جثة هامدة.

القبض على منفذ الجريمة

وتمكنت قوة أمنية أشرف عليها المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، من القبض على المتهم، وباستجوابه تبين أنه يتحدث بكلمات غير مفهومة، ما يشير إلى معاناته من أمراض نفسية، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستجوابه.

تشريح جثمان الضحية

وأفادت تحريات المباحث، أن المتهم كان يمسك سكينًا في يده أخفاه في ملابسه، حتى نفذ جريمته النكراء بقتل المجني عليه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه التحريات.