قروض عمرة شهر رمضان والحج.. تمويل يصل إلى 400 ألف جنيه

يحلم الكثير من الناس خاصة في ظل الأيام المباركة التي فضلها الله، إلى السفر لأداء الحج أو العمرة، ولكن عدم امتلاكهم لأموال كافية يجعل البعض يلجأ إلى قروض العمرة، من قبل بعض البنوك التي توفر ذلك تيسيرا على الناس وتقدم لهم تيسيرات متعددة للسداد في ظل ارتفاع أسعار العمرة خلال الفترة الحالية.

قرض العمرة في البنوك

يقدم بنك مصر قرض العمرة لعملائه وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

قرض العمرة من بنك مصر

تصل قيمة قرض العمرة إلى 100 ألف، وقرض الحج إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى.

تصل فترة سداد القرض إلى 10 سنوات.

يبدأ سعر الفائدة بالقرض من 15% سنويا متناقصة.

يشترط ألا يقل قيمة الدخل الشهري عن ألف جنيه.

يشترط أن يتراوح عمر العميل من 21 عاما إلى 60 عاما.

يمنح قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

وبالنسبة لمن يريد الحصول على القرض من أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية عليهم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مع تقديم أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل وصورة البطاقة الضريبية وترخيص مزاولة المهنة، وبالنسبة للموظفين لابد من تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، بالإضافة إلى تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

قرض العمرة من بنك فيصل الإسلامي

قيمة القرض تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى، ويتم السداد على عام واحد فقط.

يشترط ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 1500 جنيه.

أسعار العمرة

وكشف إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن أسعار بعض برامج عمرة رمضان تصل إلى 100 ألف جنيه خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك بسبب زيادة أسعار الإقامة بالفنادق، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر طيران العمرة بين مصر والسعودية