شركات السياحة تعدل أسعار برامج العمرة بداية من الأسبوع المقبل

أعلنت شركات السياحة المصرية، تخفيض أسعار برامج العمرة لهذا العام، بعد إلغاء الحجر الصحي للمعتمرين في السعودية.

وقال أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه بداية من رحلات الأسبوع المقبل ستبدأ الشركات في تطبيق الأسعار الجديدة لبرامج العمرة بعد إلغاء تكاليف الحجر الصحي المؤسسي على المعتمرين المصريين، مشيرًا إلى أنّ مقدار الانخفاض في أسعار العمرة يتراوح ما بين 2 إلى 5 آلاف جنيه، وفقًا لمدة البرنامج ودرجة نجوميته.

إعادة الأموال الزيادة للمعتمرين

وأضاف كامل، لـ«الوطن»، أنّه بالنسبة للمعتمرين الموجودين حاليًا بالمملكة العربية السعودية ولم يطبق عليهم الحجر الصحي بسبب إلغائه قبل سفرهم فإنه سيتم تخييرهم بين استخدام المبالغ الخاصة بتكاليف الحجر الصحي الملغي في تقديم خدمات إضافية للمعتمرين، أو إعادة تلك المبالغ نقدًا لهم.

سياحة النواب تطالب بزيادة عدد تأشيرات العمرة في شعبان ورمضان

وأشار إلى أنّ هناك بوادر لزيادة عدد التأشيرات العمرة الخاصة بشهري شعبان ورمضان، لا سيما بعد أن طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية المختلفة بالعمل على زيادة التأشيرات خلال شهر شعبان الجاري ورمضان المقبل.

وتابع بأنّ عدد شركات السياحة التي يحق لها تنظيم برامج العمرة، هذا العام، بلغ نحو 1383شركة، تقدم منها رسميا للتنظيم نحو 900 شركة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه قد يتم تقسيم التأشيرات المخصصة للشركات التي لم تنظم برامج العمرة وعددها أكثر من 400 شركة على الشركات الأخرى التي نفذت رحلات بالفعل.